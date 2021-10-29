في برنامجها "كليل".. الإعلامية ژيمان محمود تقدم أهم النصائح للمرأة لإقامة مشاريع صغيرة



أكدت الإعلامية العراقية ژيمان محمود، أن المرأة دائما ما ترغب في الاعتماد والاستقلالية بنفسها من خلال إقامة المشاريع الصغيرة سواء كان تجاري أو صناعي أو حرفي وهذه الوسيلة التي تطمح فيها المرأة لتحقيق الكثير من الطموح المادي والاجتماعي وتفكر بطرق كثيرة حول البدء هذا المشروع وكيفية آليات تشغيله وعمل دراسة جدوي له لضمان نجاحه.



وأوضحت ژيمان، خلال برنامجها المذاع على قناة كردستان، أن هناك طرق مثلي لتحقيق الربح المادي التي ترغب فيه المرأة تتمثل في أن تكون فكرة المشروع مستوحاة من مجال خبرتها في العمل والتطور فيه والإبداع والتجديد فيه حتي يتناسب مع العصر فالجميع يحب اقتناء كل ما هو جديد وغير مألوف ولا يفضل للمرأة العمل في مجاله غير تخصصها الذي جمعت فيه الخبرات حتي لا تخاطر وتجازف وتقع في الفشل، وأنه من الافضل أن تبدأ مشروعها بمشاركة آخرين والا تعمل بمفردها حتي تجمع أكثر من وجهة نظر مختلفة حول المشروع والمساعدات المالية التي تتوافر في الجماعة يساعدها في تنفيذ أفكارها نحو المشروع.



كما يفضل أن تضم المرأة شركاء لهم خلفيات وخبرات في التسويق والمحاسبة السوشيال ميديا التي أصبحت ركيزة أساسية في اي عمل، بالإضافة إلى العمل علي التخطيط الجديد للمشروع وعدم الإسراف في البداية وصرف كل المجال علي المشروع، وأن يكون مكان المشروع قريب من المنزل ويكون في مكان حيوي ويناسب بيئة العمل ويفضل وضع أهداف أولية للمشروع قبل تنفيذه والتخطيط الجيد له خاصة في مراحله الأولي.



المرحلة الأولي من المشروع قد يوجد به عثرات كثيرة يجب أن تتعلم من هذه الصعوبات ومفادتها بمنتهي القوة والحزم فلا يوجد مشروع في بدايته معصوم من هذه العثرات.



ويجب أن تعرف أولا ما هي الفكرة لإقامة هذا المشروع وكيفية تنفيذه وتبدير رأس المال والشكل القانوني له لأن هناك مشاريع تكبر مع الوقت وتضع المرأة في مأزق ومحاولة إيجاد فريق تسويق جيد.