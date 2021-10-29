محافظ الشرقية: تنفيذ عدة محاور مرورية في منيا القمح بتكلفة 150 مليون جنيه

توك شو
إنشاء محاور جديدة
إنشاء محاور جديدة - أرشيفية
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك عدد كبير من المشروعات يتم تنفيذها في مدن المحافظة المختلفة، بالإضافة لمشروعات الطرق والكباري والمحاور، مثل التي المحاور التي يتم إنشائها في مركز منيا القمح بتكلفة 150 مليون جنيه. 

وأضاف ممدوح غراب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يتم إنشاء عدة محاور مرورية في مركز أبو كبير بتكلفة 80 مليون جنيه تقريبا، ومن المتوقع الانتهاء منها قريبا، بالإضافة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة في عدة مراكز المحافظة وعلى رأسها مركز الحسينية.

وتابع أن الحسينية من أكبر مراكز محافظة الشرقية، حيث يمثل أكثر من ثلث مساحة المحافظة، وهناك عدد كبير من المشروعات يتم في 14 قطاعا بالمركز، مثل مياه الشرب والصرف الصحي ومراكز الشباب والمستشفيات والمدارس وغيرها، ونسب التنفيذ داخل المركز قد تكون من أعلى نسب تنفيذ الأعمال على مستوى الجمهورية، وهو ما يؤكد تعاون الأهالي بشكل كبير في توفير قطع الأراضي لإنشاء المشروعات، بالإضافة للقوات المسلحة وقيادة الجيش الثاني.

ممدوح غراب محافظة الشرقية حياة كريمة مشروعات الطرق السيسي
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