والد سباح المانش محمد الحسيني: تفوق على الأصحاء.. وأخفيت حقيقة حالته عن والدته

قال المهندس الحسيني الكارم، رئيس لجنة الدبلوماسية والسياسية بجمعية بناة الوطن، ووالد البطل محمد الحسيني، "سباح المانش"، إن محمد نجله الأكبر، مشيرا إلى أنه فور علمه بأنه من ذوى الاحتياجات الخاصة "متلازمة داون"، كنت مؤمن بقضاء الله تعالى وقدره.

وأضاف المهندس الحسيني الكارم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تابعت مع أطباء متخصصين في التخاطب وهندسة الوراثية وعلاج طبيعي، لافتا أنه رفض دخوله أي مؤسسة خاصة بذوى الهمم وتم التحاقه بمدرسة لغات ورفع رأسي.

وتابع والد البطل محمد الحسيني، "سباح المانش"، أن نجله تفوق على أشقائه وعلى الأسوياء في الرياضة، وأخفيت عن والدته في البداية حقيقة مرض ابنهما، مضيفا كنت حريص على تربية بشكل مميز ومستوى عالي حتى لا يشعر أنه أقل من الأصحاء.