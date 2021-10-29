سباح المانش: أعمل في "الشباب والرياضة" وسعيد بلقاء الرئيس السيسي

توك شو
الرئيس يحتضن السباح
الرئيس يحتضن السباح محمد الحسيني
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روى محمد الحسيني، "سباح المانش من ذوى الاحتياجات الخاصة متلازمة داون"، تفاصيل تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا إنه سعيد بهذا اللقاء. 

وقال محمد الحسيني خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن "فرحان" بالقرارات والقوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي والخاصة بذوي القدرات والهمم، وكذلك بالعام المخصص لهم، وقرارات الدمج في الدراسة والعمل وغير ذلك.

وأضاف، أنه يعمل في وزارة الشباب والرياضة، كمنسق ومذيع لاحتياجات ذوي القدرات الخاصة، ويقدم برنامج يتحدث كل أسبوع حلقة عن نموذج مشرف للتحدي والإصرار والعزيمة، مثل الكاتب الراحل طه حسين وستيفن هوكينج وآخرين.
 

محمد الحسيني السيسي أخبار مصر ذوي الإعاقة سباح المانش
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