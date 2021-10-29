محمد الحسيني: حلم حياتي عبور المانش بذراع واحدة

قال البطل محمد الحسيني، "سباح المانش"، من ذوى الاحتياجات الخاصة "متلازمة داون"، إن الكابتن خالد شلبي قاهر المانش بذراع واحدة مثله الأعلى ويسعى دائما لتحطيم هذا الرقم القياسي.

وتابع سباح المانش خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أواصل التدريب ليلا ونهار لمدة 5 ساعات وواثق في ربنا، لافتا أنه نجح في السباحة 11 ساعات متصلة في مياه البحر الأحمر بالغردقة، بمسافة 36 كم.

وأعرب البطل محمد الحسيني، عن سعادته بتكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن الرئيس أصدر العديد من القرارات والقوانين لذوي الهمم.