أميرة عبيد: المذيعة "خرابة البيوت" تسعى لطلاق أي زوجين

سردت الإعلامية أميرة عبيد، قصة عن المذيعة التي وصفتها بأنها "خرابة البيوت"، قائلة إنها تسعى لانفصال الزوجين بآرائها السامة، موضحة أن الدليل على ذلك حينما اشتكت لها إحدى الزوجات من إقامتها عند أهلها لمدة سنتين وغياب زوجها عنها، طالبتها المذيعة بالطلاق فورا.

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، في سردها لقصة المذيعة قائلة: "جوزها في يوم قالها مع السلامة روحي عند أهلك وفضل سايبها سنتين بس بيبعت مصاريف الأولاد، ومش مقصر معاهم في أي شيء.. أعمل إيه أتطلق ولا أديله فرصة تانية، فردت عليها خرابة البيوت بكل جهل وجبروت كالعادة، وقالت لها اطلقي طبعا، سنتين ولسة عايزة تديله فرصة تاني".

وتابعت: "من غير ما تفكر ثانية في خراب البيت ولا نفسية ولادها ولا حرمان أب من أولاده.. الغريب بقى واللي أنا مستغرباه أن أي حد في الدنيا هيسمع الحكاية دي أول سؤال هيخطر في باله، إيه المصيبة اللي الست دي عملتها عشان تخلي رجل بعد خمس سنين جواز وأولاد يسيبها في بيت أهلها سنتين".