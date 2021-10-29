أميرة عبيد: المذيعة "خرابة البيوت" مريضة نفسيا وتحتاج للعلاج (فيديو)

توك شو
الإعلامية أميرة عبيد
الإعلامية أميرة عبيد
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قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن المذيعة التي وصفتها بـ "خرابة البيوت" مريضة نفسيا وتحتاج للعلاج وتغيير سلوكها ثم إعادة تأهيل مرة أخرى.

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، أن تلك المذيعة تسعى لخراب البيوت وطلاق الأزواج بشكل مباشر، وذلك في حال توجهت إليها إحدى الزوجات بالسؤال حول مشكلة ما تواجهها في حياتها الزوجية، حيث تنصح الزوجات غالبا بالطلاق دون أي تفكير.

وتابعت: إن إحدى الزوجات اتصلت على تلك المذيعة لتشكو لها من مشكلة واجهتها مع زوجها واضطرت معها لترك منزل الزوجية والتوجه للإقامة في منزل والديها، وحينما سألت تلك الزوجة عن التصرف السليم، قالت لها المذيعة "اتطلقي فورا دون معرفة أي تفاصيل وما إذا كانت الزوجة مخطئة أم على حق".

اميرة عبيد خرابة البيوت الانفصال الطلاق
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