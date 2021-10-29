خبير أسري يوضح طريقة تعامل المرأة مع الرجل العنيد (فيديو)

قال سيد طه المحامي متخصص في شئون الأسرة، يجب على المرأة أن تتعامل مع زوجها العنيد باعتباره ابن وأب وأخ وسند لها، فإذا ما وصل هذا الشعور إلى الرجل كان عادلا مع زوجته في جميع قراراته.

وأضاف سيد طه خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" التي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الزوج يتعرض إلى العديد من الضغوط سواء في العمل أو غيره، مشيرا إلى أن المرأة الذكية هي التي تحتوي زوجها من أجل استقرار بيتها.

وتساءل المتخصص في شئون الأسرة، من الأسباب التي تجعل الرجل عنيد؟، مشيرا إلى أن الزوجة تتحمل العبء الأكبر في وصول الرجل إلى هذه الحالة، مطالبا الزوجات بضرورة احتواء الرجل واستقباله بابتسامة.