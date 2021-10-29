خبير علاقات أسرية: يجب على الزوج استثمار صفات زوجته الجيدة في تعديل سلوكه

توك شو
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قالت الدكتورة عبير حمدي، استشاري علاقات أسرية، إن الزوج لا بد أن يستثمر كون زوجته صبورة وتحاول تعديل سلوكياته السيئة، وتحديدا إذا كان عنيد، فيجب أن يبتعد عن ذلك.

وأضافت عبير حمدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أنه لو فشلت الزوجة في تعديل سلوكيات الزوج وتحديدا العند، سيبدأ الأمر في التحول إلى صراع، لأنه لا يوجد شخص يقوم باحتواء الطرف الآخر طوال الوقت دون الحصول على مقابل.

وتابعت، أن شخصية الرجل العنيد صعبة، ولكن يجب على كل زوج استغلال صفات زوجته الجيدة ومحاولتها تغيير سلوكه من أجل حياة أفضل بين الزوجين.

صفات الزوجة الجيدة تعديل السلوك العلاقات الاسرية الناجحة اميرة عبيد عبير حمدي
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