"تجارة عين شمس" تمنح النائب محمد عمارة درجة الدكتوراه في التسويق السياسي

منحت كلية التجارة بجامعة عين شمس، النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، درجة الدكتوراه في مجال التسويق السياسي.

وحصل الدكتورة عمارة على الدكتوراه عن دراسة بعنوان "علاقة العلامة السياسية بالاستحقاقات الانتخابية في جمهورية مصر العربية"، من خلال لجنة علمية مكونة من الأستاذة الدكتورة عائشة المنياوي أستاذ التسويق بجامعة عين شمس مشرفا ورئيسا للرسالة، والاستاذ الدكتور عمرو الأتربي، استاذ الإحصاء ونائب رئيس جامعة بدر، مشرفا، والأستاذ الدكتور أحمد سمير رشدي، أستاذ التسويق بأكاديمية السادات، مشرفا، وبعد مناقشة بحثية حول نقاط الرسالة وهدفها وكيفية الاستفادة منها في تحقيق القوى الشاملة للدولة، تم منح درجة الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، في موضوع الرسالة مع وضعها في مكتبة الجامعة.

حضر المناقشة كل من محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجهاد سيف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من الباحثين وأساتذة كلية التجارة.