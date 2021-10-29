حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 28/10/2021 في كافة محافظات مصر

حالة الطقس المتوقعة اليوم، سجلت الأيام الماضية عدم استقرار في حالة الطقس ودرجات الحرارة والتي تمثلت في وجود انخفاض ملحوظ وسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق، وسط تخوفات البعض من سقوط أمطار.

حالة الطقس المتوقعة اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة ودرجات الحرارة، في جمهورية مصر العربية، في بيانها اليومي حول تفاصيل الطقس ودرجة الحرارة.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

وتوقعت الهيئة أن حالة الطقس اليوم تشهد مائلة للحرارة نهارًا، وشبورة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على فترات متقطعة.

حالة الطقس المتوقعة اليوم على السواحل الشمالية والدلتا

وأما عن حالة الطقس المتوقعة اليوم على السواحل الشمالية، ف أوضحت الهيئة في بيانها أنها تكون معتدلة نهارًا، وشبورة، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل وشمال الدلتا.

حالة الطقس المتوقعة اليوم في سيناء وشمال وجنوب الصعيد

فيما تكون حالة الطقس اليوم على جنوب سيناء حارة نهارًا، شبورة على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، ويسود طقس حار لطيف على شمال الصعيد ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة ودرجات الحرارة في مصر

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان حالة الطقس المتوقعة اليوم إلى أن الطقس على كل أنحاء البلاد يكون لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق الـ28 من أكتوبر 2021 وحالة الطقس

القاهرة 30 20

الإسكندرية 28 19

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 32 22

دمنهور 30 20

سيوة 29 14

أسوان 37 21

قنا 34 17

الأقصر 36 18

سوهاج 34 16

حالة الطقس المتوقعة اليوم والأيام المقبلة

وتتوقع هيئة ألأرصاد الجوية أن تشهد الأيام القليلة القادمة سقوطا للأمطار على بعض المناطق في جمهورية مصر العربية، حيث تحرص الهيئة على إصدار بياناتها حول الطقس المتوقع ودرجات الحرارة بشكل دوري.