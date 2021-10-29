ننشر حقيقة وفاة مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق

مرتضى منصور، تعتبر الشخصيات العامة والنجوم والمشاهير في كافة المجالات عرضة للنقد والهجوم في بعض الأحيان، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي زادت من تداول الأخبار وسرعة انتشارها.

مرتضى منصور

وتصدر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق اليوم الجمعة الموافق الـ28 من أكتوبر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تداول أنباء حول وفاته.

وفاة مرتضى منصور !

وتفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقيام صفحة وزير الإعلام السابق أسامة هيكل بنشر خبر يفيد بتعرض مرتضى منصور لأزمة قلبية حادة نتج عنها وفاته.

خبر وفاة مرتضى منصور

وتداول رواد مواقع التواصل منشور وفاة مرتضى منصور وسط حالة من الجدل والضبابية في كافة الأوساط حول حقيقة وفاة رئيس مجلس إدارة الزمالك الأسبق.

حقيقة وفاة مرتضى منصور

وقالت صفحة وزير الإعلام الأسبق في منشور لها عبر "فيس بوك": " تعرض المستشار مرتضى منصور لأزمة قلبية أدت إلى وفاته".

مرتضى منصور ووزير الإعلام الأسبق

ونفت أمل فوزي الكاتبة الصحفية وزوجة هيكل، خبر وفاة مرتضى منصور عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، مؤكدة أن صفحة زوجها تم اختراقها، وأن زوجها غير مسؤل عنها.

أحمد مرتضى منصور وخبر وفاة والده

ومن جانبه قال أحمد مرتضى منصور نجل المستشار مرتضى منصور إن والده يتمتع بصحة جيدة وهو في المنزل مع أسرته، مؤكدا أن كل ما يتم تداوله لا يخرج عن كونه شائعات.

مرتضى منصور يطمئن جمهوره

ووجه مرتضى منصور الشكر إلى جماهير الزمالك وأعضاء جمعيته العمومية وكافة المصريين بعدما انهالت عليه الاتصالات والرسائل من أجل الاطمئنان عليه بعد شلئعة الوفاة.

مرتضى منصور بصحة جيدة

وقال مرتضى منصور إنه تفاجأ بخبر وفاته، مشيرًا إلى أنه في حالة وصحة جيدة ويقضي وقته مع أسره في المنزل مضيفًا: "هفضل صاحي لحد صلاة الفجر".

شائعة وفاة مرتضى منصور

وأشار مرتضى منصور إلى أنه لا يلتفت إلى تلك الشائعات أو أماكن خروجها ومصدرها، لافتا إلى ضرورة طمأنة محبيه الذين يتمنون له الصحة والسعادة.

عودة مرتضى منصور للزمالك

وحصل مرتضى منصور على حكم منذ أيام قليلة ببطلان حل مجلس إدارة الزمالك، حيث خرج إلى محبيه موجها لهم الشكر على مساندته، وطمأن جمهور القلعة البيضاء أنه سيعود عقب مباراة القمة القادمة، ولن يفرط في كارتيرون المدير الفني للفريق الأول.