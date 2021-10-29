مصطفى حجاج يتألق في حفل غنائي بمتحف الحضارة

مصطفى حجاج يتألق في حفلاته



أحيا المطرب مصطفى حجاج إحتفالية داخل متحف الحضارة بحضور عدد كبير من مشاهير الفن والإعلام.

افتتح الحفل بمقطوعات موسيقية شرقية وغربية قدمتها عازفة الساكسفون رحمة حسن ونالت اعجاب الجميع.

واختتم حجاج آخر فقرات حفل "هونر 50" بعدد كبير من أغانيه الشعبية المميزة منها "خطوة"، "يا بتاع النعناع"،"نصيبى وقسمتى"،، "كله شمال"، "الف مرة " والله ما ينفع ".. وغيرها.

قام بتقديم الحفل الإعلامي مروان يونس وكان ضمن الحضور من المشاهير الفنانة هنادى مهنى وبسنت نور الدين والمذيع خالد جواد .. وغيرهم من الشخصيات العامة.