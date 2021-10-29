مصطفى حجاج يتألق في حفلاته

مصطفى حجاج يتألق في حفل غنائي بمتحف الحضارة

الفجر الفني
مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
Advertisements

 


أحيا المطرب مصطفى حجاج إحتفالية  داخل متحف الحضارة بحضور عدد كبير من مشاهير الفن والإعلام.

افتتح الحفل بمقطوعات موسيقية شرقية وغربية قدمتها عازفة الساكسفون رحمة حسن ونالت اعجاب الجميع.

واختتم حجاج آخر فقرات حفل "هونر 50" بعدد كبير من أغانيه الشعبية المميزة منها "خطوة"، "يا بتاع النعناع"،"نصيبى وقسمتى"،، "كله شمال"، "الف مرة " والله ما ينفع ".. وغيرها.

قام بتقديم الحفل الإعلامي مروان يونس وكان ضمن الحضور من المشاهير الفنانة هنادى مهنى وبسنت نور الدين والمذيع خالد جواد  .. وغيرهم من الشخصيات العامة.

مصطقى حج اغاني مصطقى حجاج البوم ممصطفى حجاج اعلان مصطفى حجاج متحف الحضارة
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تناول نجم البنك الأهلي للمنشطات

عاجل.. السعودية تطالب سفير لبنان بالمغادرة خلال 48 ساعة.. وتستدعي سفيرها من بيروت

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي لضم هداف الزمالك ونجم منتخب مصر

عاجل - موسيماني يُرحب برحيل نجم الأهلي

تعرف على موعد حفل جائزة الكرة الذهبية والمرشح الأبرز للتتويج

تعرف على موعد عودة نجم الزمالك من الإصابة.. طالع التفاصيل

الصحف الإنجليزية توجه رسالة مثيرة إلى ليفربول بسبب محمد صلاح

وسط مفاجأة كبرى.. أنشيلوتي يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إلتشي