جدول مواعيد مواجهات مصر في كأس العرب بقطر
يترقب عشاق كرة القدم، إنطلاق بطولة كأس العرب للمنتخبات، والمقرر إقامتها في الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر القادم بقطر.
وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الرابعة بجانب كل من منتخب الجزائر، ولبنان والسودان.
ويستهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مشواره في كأس العرب يوم 1 ديسمبر المقبل بمواجهة منتخب لبنان.
وفي الجولة الثانية من بطولة كأس العرب، يلتقي منتخب مصر، أمام منتخب السودان، وذلك يوم الرابع من ديسمبر.
وفي الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب، يلتقي منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الجزائري، وذلك يوم السابع من الشهر ذاته.
وفي حال تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي، سيلتقي منتخب مصر، مع بطل أو وصيف المجموعة الثالثة التي تضم كلًا من المغرب والسعودية والأردن وفلسطين.
وتختتم بطولة كأس العرب بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل.