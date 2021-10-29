جدول مواعيد مواجهات مصر في كأس العرب بقطر

الفجر الرياضي
كأس العرب
كأس العرب
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يترقب عشاق كرة القدم، إنطلاق بطولة كأس العرب للمنتخبات، والمقرر إقامتها في الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر القادم بقطر.


وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الرابعة بجانب كل من منتخب الجزائر، ولبنان والسودان.


ويستهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مشواره في كأس العرب يوم 1 ديسمبر المقبل بمواجهة منتخب لبنان.


وفي الجولة الثانية من بطولة كأس العرب، يلتقي منتخب مصر، أمام منتخب السودان، وذلك يوم الرابع من ديسمبر.


وفي الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب، يلتقي منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الجزائري، وذلك يوم السابع من الشهر ذاته.


وفي حال تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي، سيلتقي منتخب مصر، مع بطل أو وصيف المجموعة الثالثة التي تضم كلًا من المغرب والسعودية والأردن وفلسطين.


وتختتم بطولة كأس العرب بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل.
 

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