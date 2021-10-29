مصير هيكل شركة فيس بوك بعد تغيير اسمها إلى ميتا Meta

أعلنت شركة فيس بوك يوم أمس الخميس، عن تغيير اسمها إلى ميتا Meta حيث تفاجأ روادها ومستخدمي تطبيقاتها بهذا القرار، وسط تكهنات حول مصير التطبيقات والخدمات.

ميتا Meta

وقالت الشركة في بيانها إنها بعد تغير اسمها إلى ميتا Meta ستعمل على ضم جميع التطبيقات والتقنيات والخدمات التي تقدمها تحت هذه العلامة، وذلك خلال المؤتمر السنوي الذي عقدته الشركة يوم أمس.

العلامة التجارية ميتا Meta

وأشارت الشركة إلى أن تركيز العلامة التجارية الجديدة ميتا Meta سيكون على مساعدة الناس على التواصل والعثور على المجتمعات وتنمية الأعمال التجارية عبر منصاتها.

اختيار ميتا Meta

وتساءل الكثيرون عن مصير شركة فيس بوك بعد تغيير اسمها لى ميتا Meta وهيكلها الإداري وكذلك تعاملاتها المالية بعد اتخاذ هذا القرار الحاسم.

التداول المالي باسم ميتا Meta

وأكدت شركة ميتا Meta فيس بوك سابقا، أنه سيتم بدء التداول المالي تحت المسمى الجديد الذي وقع عليه الاختيار والذي تم حجزه في أول ديسمبر المقبل.

تغيير اسم فيس بوك إلى ميتا Meta

وجاءت تغيير اسم فيس بوك إلى العلامة الجديدة ميتا Meta لوجود مشاكل تدقيقية على نطاق واسع بشأن الأضرار العالمية الحقيقية التي واجهت منصاتها، والمتمثلة في قيام البعض بتسريب مئات المستندات الداخلية المهمة.

ميتا Meta شركة شاملة

ومن المتوقع أن تتراجع خدمة فيس بوك بعد تغيير العلامة التجارية إلى ميتا Meta حيث أصبحت شركة تابعة للمجموعة الجديدة ومندرجة تحت العلامة الجديدة والتي تشمل كافة المنصات الأخرى.

ميتا Meta ومحاولات إزالة مشاكل فيس بوك

وشهدت الآونة الأخيرة اتهام شركة فيس بوك ميتا Meta حاليا بالعديد من التهم وعلى رأسها تسريب بيانات العملاء، ما أفقدها ثقة الكثيرين، وتعتبر تلك المحالوة أولى خطواتها نحو الإثلاح.

معاناة ميتا Meta

وعانت شركة ميتا Meta فيس بوك سابقا العديد من المشاكل التي تخص الإشراف وخاصة على المحتوى، إلى جانب اتهامات كثيرة وجهت إليها حول مساهمتها ي الصحة العقلية للبعض.

الإعلان عن ميتا Meta وعلامتها

وأعلن عنه مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال مؤتمر الواقع الافتراضي والواقع المعزز Facebook Connect، تغيير اسم الشركة إلى ميتا Meta وكشف العلامة الجديدة.

تركيز ميتا Meta

ويركز اسم ميتا Meta اسم شركة فيس بوك الجديد على الميتافيرس، الذي يشير إلى الجهود المبذولة للجمع بين تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في عالم جديد عبر الإنترنت.

معنى ميتا Meta

يُذكر أن ميتا Meta الاسم الجديد لشركة فيس بوك الذي وقع عليه الاختيار من قبل مؤسسي الشركة، هو كلمة يونانية، تعني ما بعد وراء، في إشارة إلى النظر نحو المستقبل.