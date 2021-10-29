ميناء دمياط يتداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة



شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الميناء - فى بيان اليوم الجمعة - أنه غادر الميناء قطار مكون من 25 عربة قادما من الاسكندرية وتم شحن 20 حاوية متجهة إلى السادس من أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4618 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 140 ألفا و933 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 128 ألفا و266 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 33 ألفا و390 طنا شملت "5400 طن رمل و19440 طن فوسفات و4500 طن ملح و4050 طن بقايا خميره، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38 ألفا و744 طنا تضمنت "19258 طنا من القمح و6804 أطنان حديد و5600 طن خردة و807 أطنان خشب زان و2360 طن ابلاكاش و300 طن صودا و1838 طن كلوريد ايثلين و1777 طن حمص".