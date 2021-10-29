تحدث مارك زوكربيرج أمس الخميس عن مشورع ميتافيرس والذي يهدتف لاستخدام الواقع المعزز والواقع الافتراتضي في وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقم لكم فيما يلي معلومات عن مشروع ميتافيرس وتأثيره في التواصل الاجتماعي، وتفاصيل إعلان تغيير اسم شركة فيسبوك إلى ميت.

فاصيل إعلان تغيير اسم شركة فيسبوك إلى ميتا

قال مارك زوكربيرج، على حسابه الرسمي على فيسبوك: “ الآن فصاعدًا، سنكون (ميتافيرس) أولًا، وليس فيس بوك أولًا"، كما تابع: "يعني أنه بمرور الوقت لن تحتاج إلى حساب فيسبوك لاستخدام خدماتنا الأخرى”.

وأعرب زمارك زوكربيرج، عن أمله مع بدء ظهور العلامات التجارية الجديدة في منتجات الشركة، أن يتعرف الناس في جميع أنحاء العالم على العلامة التجارية «ميتا» والمستقبل الذي تمثله.

وأوضح زمارك زوكربيرج: “كنت أدرس الكلاسيكيات، وتأتي كلمة (ميتا) من الكلمة اليونانية التي تعني (بعد)»، مضيفا أنها بالنسبة له فإنه يرمز إلى أن هناك دائمًا المزيد للبناء، وهناك دائمًا فصل تال للقصة”.

وتابع زمارك زوكربيرج قائلا: “قصتنا بدأت في غرفة نوم وتطورت إلى ماهو أبعد من أي شيء نتخيله، وفي مجموعة من التطبيقات التي يستخدمها الأشخاص للتواصل مع بعضهم البعض، ولإيجاد صوتهم، وبدء الأعمال التجارية والمجتمعات والحركات التي غيرت العالم”.

وأضاف زمارك زوكربيرج: "أنا فخور بما بنيناه حتى الآن، وأنا متحمس لما سيأتي بعد ذلك، حيث نتجاوز ما هو ممكن اليوم، وما وراء قيود الشاشات، وما وراء حدود المسافة والفيزياء، ونحو المستقبل حيث يمكن للجميع التواجد مع بعضهم البعض، وخلق فرص جديدة وتجربة أشياء جديدة. إنه مستقبل أبعد من أي شركة واحدة وسوف نصنعه جميعًا|.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ الشركة: |لقد بنينا أشياء جمعت الناس معًا بطرق جديدة. لقد تعلمنا من المعاناة مع المشكلات الاجتماعية الصعبة والعيش في ظل منصات مغلقة"، وأضاف: “حان الوقت الآن لأخذ كل ما تعلمناه والمساعدة في بناء الفصل التال”.

ولفت زمارك زوكربيرج إلى أنه يكرس طاقات الشركة لهذا، أكثر من أي شركة أخرى في العالم، موضحا: "إذا كان هذا هو المستقبل الذي تريد أن تراه، آمل أن تنضم إلينا، المستقبل سيكون أبعد من أي شئ يمكن أن نتخيله».

مارك زوكربيرج

معلومات عن مشروع ميتافيرس

وأوضح ماررك قائلًا": “إنترنت مجسد حيث تكون في التجربة، وليس فقط النظر إليها”، موضحا أن مشروع ميتافيرس سيلمس كل منتج تبنيه الشركة.

وقال إن الجودة المحددة للموسيقى ستكون شعورا بالتواجد وكأنك هناك مع شخص آخر أو في مكان آخر، موضحا أن الشعور حقا بالتواجد مع شخص آخر هو الحلم النهائي للتكنولوجيا الاجتماعية.

وأضافأنه |لهذا السبب نركز على بناء هذا، وفي ميتافيرس، ستكون قادرا على فعل أي شئ يمكنك تخيله تقريبا (التجمع مع الأصدقاء والعائلة، العمل، التعلم، اللعب، التسوق، الإبداع)، بالإضافة إلى تجارب جديدة تماما لا تناسب حقا كيف نحن فكر في أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف اليوم|.

وأوضح مارك زوكربيرج: “صنعنا فيلما يستكشف كيف يمكنك استخدام ميتافيرس يوما ما، وفي هذا المستقبل، ستتمكن من التنقل الفوري كمجسم لتكون في المكتب دون التنقل، أو في حفلة موسيقية مع الأصدقاء، أو في غرفة معيشة والديك للحاق بالركب”.

وتابع: "هذا سيفتح المزيد من الفرص بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه وستتمكن من قضاء المزيد من الوقت على ما يهمك، وقطع الوقت في حركة المرور، والحد من بصمة الكربون".