بيع ١٧ محلًا تجاريًا وصيدليتين بالمزاد العلني بمدينة بدر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم بيع  17 محلًا تجاريًا بأنشطة مختلفة وصيدليتين بمشروعى سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة والاسكان الاجتماعى بمنطقة البنفسج بالحى الخامس، وذلك فى جلسة المزاد العلنى  بمقر جهاز المدينة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه لأول مرة فى تاريخ مدينة بدر يصل سعر بيع المتر مربع فى المحال بمنطقة الإسكان الاجتماعى بحي البنفسج بقيمة  186800 جنيه للمتر المسطح، بينما وصل سعر المتر فى المحال التجارية بمنطقة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة  123500 جنيه للمتر.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه سبق طرح المحال بأنشطة (سوبر ماركت - مطعم - فرن - مجمدات - حدايد وبويات - ألبان ومنتجاتها - مشويات وأسماك - مطعم وكافتيريا - مجمدات - حدايد وبويات).

وأكد المهندس عمار مندور، أن جهاز المدينة لا يدخر جهدًا في توفير كافة الخدمات لسكان المناطق المختلفة بمدينة بدر،  وذلك حرصًا من الجهاز على تلبية احتياجات المواطنين.

 

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