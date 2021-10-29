ألسن عين شمس تكرم المشاركين في أعمال ميكنة الكنترولات في الكلية

نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، احتفالية لتكريم الفريق المشارك في أعمال ميكنة الكلية بالتعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات، تحت رعاية أ.د. محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د. عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د. سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، أ.د. نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، بحضور أ.د. ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د. أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د. يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من السادة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية.

وافتتحت أ.د. سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، فعاليات الاحتفالية، بحضور أ.د. نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، مؤكدة أن أعمال ميكنة كنترولات الكلية جاءت بالتماشي مع الخطة الاستراتيجية للدولة ٢٠٣٠، خاصة بعد ظهور جائحة كورونا العالمية.

وثمنت أ.د. سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، الجهود المبذولة من فريقي العمل بكليتي الألسن والحاسبات والمعلومات في أعمال ميكنة الكنترولات في وقت قياسي، لافتة إلى أن العمل مع كلية الحاسبات والمعلومات استمر قرابة ٦ شهور من العمل المستمر المتفاني.

كما أشادت أ.د. نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، بالتعاون بين شباب كلية الألسن وإدارتها الحكيمة لتخطى كافة العقبات واجتيازها في وقت قياسي؛ بالإصرار والجهود ليلًا نهارًا للوصول إلى نتيجة تطبيق ميكنة أعمال كنترولات الكلية المطلوب قبل التخرج.

وأشارت إلى أن الضغط الذى واجهه أعضاء فريق التحول الإلكترونى في كلية الألسن كان كبير ولم يتم تخطيه سوى بالتفانى في العمل والتعاون المثمر للنجاح.

وفي الختام قامت العميدتين بتكريم فريقي عمل الكليتين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكليتين المشاركين في أعمال الميكنة.