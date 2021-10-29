أسعار الحديد اليوم الجمعة 29/10/2021 في مصر

أسعار الحديد اليوم، توجد العديد من الموضوعات التي تبحث عنها شريحة كبيرة من المواطنين بشكل يومي لأهمها أسعار الحديد والأسمنت والذهب وذلك لأهميتهم الكبيرة.

أسعار الحديد اليوم

وسجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة الموافق الـ29 من أكتوبر 2021 استقرارا نسبيا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، تزامنا مع هبوط الطلب وقلة المبيعات في السوق المحلي.

أسعار الحديد اليوم في السوق المحلي

وساهم قلة الطلب على ذلك المعدن استقرار أسعار الحديد اليوم وسط مطالبات من التجار بضرورة خفض الأسعار من أجل انتعاش السوق والتخلص من حالة الركود وتحريكه.

أسعار الحديد اليوم الشهر المقبل

ويترقب المستهلكون معرفة أسعار الحديد اليوم وأسعار الشهر المقبل قبل مصانع الحديد المختلفة مع قلة الطلب وانهيار سوقه وثبات السعر وعدم انخفاضه.

متوسط أسعار الحديد اليوم

وتراوحت أسعار الحديد اليوم الجمعة في جمهورية مصر العربية بمختلف الشركات العاملة، بين بين 14900 و15300 جنيه تسليم أرض مصنع بعد الزيادات الجديدة، وذلك للطن.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية أسعار الحديد اليوم لقرائها الكرام في السطور التالية:

أسعار الحديد اليوم في مصر

أسعار الحديد اليوم "عز"

بلغت أسعار الحديد اليوم "عز" نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع وهي الأعلى إنتاجية في مصر لزيادة الطلب عليها.

أسعار الحديد اليوم "المصريين"

واستقرت أسعار الحديد اليوم بمصنع "حديد المصريين" المملوكة لرجل الأعمال أبوهشيمة ليبلغ سعر الطن نحو 14900 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم "الجارحي"

كما استقرت أسعار الحديد اليوم في مصانع "الجارحي" والتي سجلت نحو 15250 جنيهًا تسليم أرض مصنع وسط هبوط في المبيعات.

أسعار الحديد اليوم "بشاي للصلب"

واستقرت أسعار الحديد اليوم بمصانع بشاي للصلب عند 15300 جنيه للطن تسليم ارض مصنع وهو الأعلي سعرا في الأسواق المصرية.