أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 29/10/2021 في مصر

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أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم
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أسعار الأسمنت اليوم، سجل سعر الأسمنت اليوم الجمعة الموافق الـ29 من أكتوبر 2021، استقرارا في الأسواق المصرية على الأسعار التي شهدها الشهر الجاري.

 

أسعار الأسمنت اليوم

 

وتوقع المختصون حدوث تغييرات في أسعار الأسمنت خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا الأسبوع المقبل، وكذلك بقية مواد البناء الأخرى.

 

أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك

 

ويتساءل الكثيرون عن أسعار الأسمنت اليوم حيث توجد العديد من الشركات المصنعة لتلك المادة البنائية المهمة التي لا غنى عنها في الإنشاءات والتشييد،.

 

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة

 

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم المنتج من شركة أسمنت البورتلاندي سعرا تراوح بين الـ1050 والـ1200 جنيه للطن للمستهلك، كما تراوح سعر الأسمنت الأسود المستخدم مع حديد التسليح من نوع البورتلاندي 850 جنيها للطن لتكون أسعار الأسمنت اليوم مستقرة.

 

 

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