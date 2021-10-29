موانيء بورسعيد تتداول 13 سفينة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، أن موانيء بورسعيد سجلت دخول وخروج 13 سفينة خلال عمليات التداول.

وذكر المركز الإعلامي للمنطقة الاقتصادية - في بيان صدر اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن.

وأضاف البيان أنه من المنتظر دخول ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، مؤكدا أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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