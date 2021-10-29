قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق في عزبة حماد بنجع حمادي

قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب في عزبة حماد بنجع حمادي

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب في حوش ملحق بمنزل في عزبة حماد، التابعة للغربي بهجورة، بنجع حمادي.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد نشوب حريق في حوش ملحق بمنزل مكون من طابقين على مساحة ١٦٥ مترا من المسلح ملك قناوي عبد الستار محمد ٣٧ عاما، عامل أجرى، ومقيم عربة حماد، بالغربي بهجورة، مركز نجع حمادي، والخسائر بعض الطيور ولا توجد إصابات.

السيطرة على حريق في منزل بقوص قبل امتداده للمنازل المجاورة بقنا

فيما تمكن أهالي قرية حجازة بقوص، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية بقنا، بإشراف العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق، نشب في منزل على مساحة ١٢٠ مترا مبني بالبلوك الأبيض ومعرش بجزوع النخيل والأخشاب.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد اندلاع حريق بقرية حجازه قبلي في منزل على مساحة ١٢٠ مترا مبني بالبلوك الأبيض ومعرش بجزوع النخيل والأخشاب، ملك نوبي أمين أحمد علي، 60 عاما، مزارع.

وتبين أن الحريق، أسفر عن تلفيات في سريري أطفال ومروحة سقف وبعض المتعلقات الشخصية ولا يوجد ثمة إصابات بشرية أو نفوق ماشية، ويرجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.