إعلامي شهير ينشر شائعة وفاة محمود الخطيب

نشرت صفحة الإعلامي الشهير علاء عزت خبر وفاة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد جراحة في العمود الفقري.

ونشرت صفحة الإعلامي منشور منذ قليل: "وفاة الكابتن محمود الخطيب بعد جراحه في العمود الفقري منذ قليل".

وآثارت شائعة خبر رئيس الأهلي محمود الخطيب ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث لم يتم الإعلان من أي جهة رسمية عن الخبر.

وتم التأكد من اختراق صفحة الإعلامي علاء عزت في الساعات الماضية وتم نشر هذا الخبر من قبل المستحوذ على الصفحة لإثارة ضجة كبيرة في الوسط الرياضي.