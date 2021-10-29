شباب الصحفيين تشيد بمركز الإصلاح والتأهيل: سيغلق 25% من السجون العمومية

أخبار مصر
مركز الإصلاح والتأهيل
مركز الإصلاح والتأهيل
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أشادت جبهة شباب الصحفيين بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية في إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة والذي تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر وهذا يعد إنجازًا كبيرًا يضاف إلى سلسلة نجاحات وزارة الداخلية.

إغلاق 12 سجنا في مختلف المحافظات 

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان، إنه عقب التشغيل الفعلي للمركز سيتم إغلاق 12 سجنا في مختلف المحافظات يمثلون 25% من السجون العمومية في مصر.

وأضاف أن المركز  تم تصميمه بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، اُستخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل  بأحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

وأوضح طوالة، أن هذا المركز يؤكد من جديد على احترام وتقدير وزارة الداخلية لملف حقوق الإنسان واهتمامها المستمر بتطوير أماكن الاحتجاز وسعيها الدائم في تمكين المحتجزين بالاندماج الإيجابي في المجتمع بعد إنهاء فترة العقوبة.

مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
الصحفيين سجناء سجن نطرون اغلاق
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