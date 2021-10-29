تأكيدا لما نشرته الفجر| وزيرة الصحة لم تقدم استقالتها.. وعبدالغفار يتولى مهامها خلال إجازتها

تغطية مهنية

تغطية مهنية وحيادية قدمتها الفجر خلال تغطيتها الأحداث الماضية الخاصة بوزارة الصحة والسكان، بقيادة الدكتورة هالة زايد، منذ اللحظة الأولى وحتى طلبها الإجازة، والتي تداولها بشكل خاطئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك وبعض المواقع الإخبارية.

الفجر تفند الشائعة

في البداية، ترددت أنباء وأحاديث أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول استقالة الدكتورة هالة زايد من منصبها، ولكن الفجر أكدت أنه ليس هناك أي تأكيد إلى اللحظة.

مصدر يكشف لـ "الفجر" حقيقة الاستقالة

وعلى الفور وقبل صدور القرار الحكومي بتكليف الدكتور خالد عبد الغفار بمهام وزارة الصحة، تواصلت الفجر مع مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، والذي نفى تقديم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، استقالتها لمجلس الوزراء.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الأمور مستقرة داخل الوزارة، مشيرًا إلى أن الدكتورة هالة زايد خرجت من مستشفى وادي النيل الأربعاء بعد تجاوزها الوعكة الصحية التي مرت بها، وعقب استقرار حالتها الصحية.

وعن الأنباء التي ترددت حول استقالة الوزيرة من منصبها، أكد المصدر أنه ليس لهذه الأنباء أي أساس من الصحة.

قرار حكومي يؤكد ما نشره الفجر.. الوزيرة طلبت إجازة

ليأتي بعد ذلك إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2901 لسنة 2021؛ والخاص بتولي الدكتور خالد عاطف عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لحين شفائها.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح الجمعة.