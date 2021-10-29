ننشر معنى اسم ميتافيرس Metaverse.. هل سيتواصل الناس اجتماعيا في عوالم افتراضية؟

انتشر اسم ميتافيرس Metaverse على منصات التواصل الاجتماعي، منذ إعلان مارك زوكربيرج تغيير اسم شركته من فيسبوك إلى ميتا، وإعلانه عن مشروع ميتافيرس ولبذي قال عنه مالك: “ميتافيرس أولا وليس فيسبوك أولا”.

وفيما يلي نقدم لكم معني كلمة ميتافيرس Metaverse وأصلها وتأثر مشروع مارك الجديد على التواصل الاجتماعي، حيث يسعى مارك بجعل الناس الناس اجتماعيا في عوالم افتراضية.

معنى كلمة ميتافيرس Metaverse

كلمة ميتافيرس Metaverse بالإنجليزي تتكون إلى شقين الأولى Meta ويعني مار وراء، أما الشق الثاني verse ويعني الكون، حيث يستخدم المصطلح عادة لوصف مفهوم الإصدارات المستقبلية للإنترنت، المكون من مساحة ثلاثية الأبعاد ثابتة ومشتركة ومرتبطة بكون افتراضي مدرك.

قد لا تشير ميتافيرس Metaverse بالمعنى الأوسع إلى العوالم الافتراضية فحسب، بل قد تشير إلى الإنترنت ككل، بما في ذلك النطاق الكامل للواقع المعزز.

من الممكن فعليًا للأشخاص من جميع أنحاء العالم حضور الحفلات الموسيقية افتراضية، تمامًا كما كانوا هناك.

عالم افتراضي

هدف مشرو ع ميتافيرس Metaverse

قد تصبح الـ "ميتافيرس" الثورة المقبلة في تطور الإنترنت. وهي الفكرة التي ازدادت أهميتها مؤخرا، خاصة مع إعلان فيسبوك رسميا عن تأسيس فريق عمل جديد داخل الشركة للعمل على تنفيذها.

أشارت تقارير إلى أن الشركة العملاقة، فيسبوك، تقوم حاليا بتوظيف نحو 10 آلاف شخص في دول أوروبا، واستثمار مليارات الدولارات في مشروع "الميتافريس"، ليصبح الجيل الجديد القادم من مستقبل الإنترنت والتواصل الاجتماعي.

يشير مصطلح "ميتافيرس" إلى عالم ما وراء الإنترنت، كما نعرفه اليوم، حيث سيستخدم الأشخاص أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز، بدلا من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف، للدخول إلى مساحات افتراضية.

في هذه المساحات سيتواصل الناس اجتماعيا في عوالم افتراضية بدلا من منصات التواصل الاجتماعي التقليدية مثل "انستجرام" و"تويتر" و"تيك توك"، وستطغى كلمات مثل "ميتافيرس" على حديث الناس في الحياة اليومية المعتادة.

يقول محللون إنه لو صحّت تطلعات رئيس شركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرج، فسوف نحيا ونعمل فيما يطلق عليه منصة الـ "ميتافيرس"، والتي ربما ستصبح المنصة التقنية الأهم منذ ظهور شبكة الإنترنت والويب.

وربما سيكون البشر قادرين على التسوق ومقابلة الأصدقاء والعمل عن بُعد، ومشاركة مساحات رقمية وموسيقى وأعمال فنية في بيئات افتراضية، بطريقة تسمح بدمج العناصر الرقمية في العالم المادي.