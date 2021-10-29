محافظ بورسعيد يتفقد القوافل المتنقلة للتطعيم ضد كورونا.. ويوجه بسرعة تلقي اللقاح

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، الفرق الطبية المتنقلة للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بمسجد الشاطئ.

واطلع المحافظ، على الإجراءات المتبعة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيدا بجهود الفرق الطبية المتنقلة في الحرص على تطعيم أكبر عدد من المواطنين، وتواجدت الفرق الطبية المتنقلة اليوم في كنيسة ماري مينا بشارع الأمين، وكنيسة أبي سيفين، وفى محيط مسجد مريم والشاطئ والمسجد الكبير ببورفؤاد.

والتقى، عددا من المواطنين وناشدهم بأهمية الحصول على اللقاح، مؤكدا على الجميع بالوعى واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحقق السلامة العامة، وعدم الالتفات بالشائعات التي يبثها البعض، مؤكدا أن المحافظة وفرت مراكز للتطعيم بجميع الأحياء للتيسير على المواطنين.

كما يتم حاليا تنفيذ قوافل طبية للتطعيم على أعلى مستوى للوصول للمواطنين في كافة الأنحاء.

محافظ بورسعيد يتفقد قوافل التطعيم ضد كورونا

محافظ بورسعيد يتفقد قوافل التطعيم ضد كورونا

محافظ بورسعيد يتفقد قوافل التطعيم ضد كورونا