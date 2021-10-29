أسعار الذهب اليوم الجمعة  29/10/2021 في محلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم، توجد العديد من المعادن النفيسة التي تلقى اهتمام الكثيرين، وثقة الملايين، حيث يتهادى بها الأحبة في المناسبات المختلفة نظرا لقيمتها العالية.

أسعار الذهب اليوم

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 29/1/2021 بعدما سجل ارتفاعا خلال الأيام القليلة الماضية، ولو بشكل طفيف، تزامنا مع سعي المصتثمرين في بورصة المعادن العالمية لجني الأرباح.

وسجلت أسعار الذهب اليوم تراجعا بنحو جنيهين للجرام الواحد في جمهورية مصر العربية، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 782 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره أمس الذي بلغ 784 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية.

وحاولت بعض محلات الصاغة في الأسواق المصرية عمل العديد من العروض والتخفيضات على أسعار الذهب في محاولة منه لتحريك المياه الراكدة وزيادة الطلب.

وترصد بوابة الفجر أسعار الذهب اليوم الجمعة 29/10/2021 في مصر بالسطور التالية:

أسعار الذهب اليوم عيار 24

تراجعت أسعار الذهب اليوم عيار 24 صاحب الجودة الأعلي بقيمة جنيهين بعد أن سجل تراجعًا بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 894 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 782 جنيه وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر، ما يمثل هبوطا عن الأسعار في الأيام الماضية.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

وتساءل الكثيرون عن أسعار الذهب اليوم عيار 18 حيث يلقى إقبالا من قبل البعض، حيث بلغ 671 جنيهًا فى التعاملات.

أسعار الذهب اليوم والجنيه الذهب

وخسرت أسعار الذهب اليوم بخصوص الجنيه الذهب نحو 16 جنيها إذ سجل 6256 إذ يصل وزنه نحو 8 جرامات وهو من عيار 21.