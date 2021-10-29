الطائرة معرض للحل فى حالة رفضه استلام الحكم القضائى بعودة الشمرلى هويدا إلى الانتخابات

أكد مصدر مسئول باللجنة الأوليمبية أن اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى معرضة للحل وتعيين لجنة أخرى للإشراف على الانتخابات التى تجرى يوم الجمعة المقبل الموافق 5 نوفمبر المقبل، فى حالة رفض الاتحاد استلام الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضى، والذى يقضى بعودة شريف الشمرلى المرشح على منصب رئيس مجلس الإدارة وهويدا مندى المرشحة على منصب أمين الصندوق إلى سباق الانتخابات، بعد أن قام الاتحاد باستبعادهما فى الجلسة الطارئة رقم 31 التى عقدت يوم 6 أكتوبر، بسبب ادعاءات ومزاعم لم ترق إلى الحقيقة، رغم تطابق شروط الترشيح عليهما والتى نصت عليها لائحة النظام الأساسى للإتحاد.

قال المصدر أن مركز التسوية والتحكيم الرياضى ٱنشئ طبقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذى وافقت عليه الاتحادات الدولية واللجنة الأوليمبية الدولية، ولذلك أصبح جميع ألاحكام التى يصدرها المركز ملزمة على جميع الأطراف المتقاضية.

أضاف المصدر أنه يستوجب على اتحاد الكرة الطائرة فور استلامها الحكم إدراج اسمهما فى قائمة المرشحين، وإرسال القائمة الجديدة إلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددها 53 ناديا فورا، والا سوف يتعرض أيضا الاتحاد إلى الحل وتعيين لجنة مؤقتة أخرى، لافتا إلى أن اللجنة الأوليمبية لن تسمح ببطلان أى انتخابات بسبب خطأ في الإجراءات، مؤكدا أن اللجنة سوف تطلب من الاتحاد أخطارها بالقائمة الجديدة بعد إدراج اسم الشمرلى وهويدا، وأيضا ما يفيد قيام الاتحاد بإخطار أعضاء الجمعية العمومية.

وكانت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى برئاسة المستشار محمد عبد النبى، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا محمد وعلاء الدين كمال ابراهيم، حكما غير قابل للطعن أو الاستئناف عليه، يقضى بعودة شريف الشمرلى وهويدا مندى إلى سباق الانتخابات مرة أخرى، وجاء فى أسباب ومنطوق القرار فى الشق العاجل من المنازعة التحكيمية رقم 45 لسنة 5 ق لعام 2021، وبعد الاطلاع على الأسباب وسماع اقول الدفاع، قررت اللجنة الاستشارية بصفة مستعجلة، أولا:بقبول المنازعة التحكيمية شكلا، ثانيًا: وفى الشق العاجل من المنازعة. التحكيمية بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة اللجنة المؤقتة للإتحاد المصرى للكرة الطائرة رقم 31 طارئ بتاريخ 6 أكتوبر 2021، فيما تضمنه من رفض واستبعاد المحتكم الأول شريف حمدى محمد الشمرلى، من الترشح على منصب رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، وكذا وقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة اللجنة المؤقتة للإتحاد المصرى للكرة الطائرة رقم 31 طارئ بتاريخ 6اكتوبر 2021 فيما تضمنه من رفض واستبعاد المحتكمة الثانية هويدا لطفى مندى من الترشح على منصب أمين صندوق الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، وما يترتب على ذلك من آثار، تخصها إدراج أسم كل محتكم بقائمة المرشحين للمنصبين سالفة الذكر، وذلك لانتخابات الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، عن الدورة الحالية المحدد لانعقادها يوم 5 نوفمبر 2021، وذلك بصفة مؤقتة لحين الفصل فى الشق الموضوعى من تلك المنازعة.

ثالثا: بإحالة الشق الموضوعى من المنازعة التحكيمية إلى هيئة التحكيم الموضوعى عقب تشكيلها.

كما قررت اللجنة الاستشارية أن القرار الصادر فى الشق العاجل من المنازعة التحكيمية من اللجنة الاستشارية لا يطعن عليه بالاستئناف منفردا، أو من يقرر باستئنافه منفردا وإيقاف تنفيذ القرار الصادر بصفة مستعجلة، لحين الفصل فى الاستئناف المزعوم، فهى إجراءات من عندياته غير قائمة على سند صحيح من الواقع، والقانون واللوائح، والقول بغير ذلك يفرغ علة النص من محتواه، ومفاد ذلك عدم جواز الاستئناف، وأن التقرير به بقصد التحايل المتعمد لتعطيل تنفيذ قرارات اللجنة الاستشارية فى الشق العاجل.

قد سادت حالة من الارتياح الشديد والفرحة العارمة لدى أعضاء الجمعية العمومية بعد علمهم بعودة الشمرلى هويدا بعد أن تعرضت للظلم بين من الاتحاد الذى سعى بكل ما أوتي من قوة لاستبعادهما من الانتخابات نظر لشعبيتهما الكبيرة، والثقة الشديدة التى يتمتعان بها لدى ال 53 ناديا أعضاء الجمعية العمومية.

