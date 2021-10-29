الأسهم الأوروبية تهبط بضغط من قطاع التكنولوجيا



ضغطت أسهم قطاع التكنولوجيا على الأسهم الأوروبية عند الافتتاح، حيث هبطت أسهم الشركات الموردة لـ Apple إثر توقعات متشائمة لفترة العطلات من الشركة المصنعة لهواتف آيفون، في حين استمر قلق المستثمرين حيال آفاق السياسة النقدية.

وتراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات إس.تي.ميكرون إلكترونكس وإنفينيون تكنولوجيز وإيه.إس.إم.إل بين 0.3% وواحد بالمئة بفعل مخاوف مرتبطة بسلاسل الإمداد تسببت في خسارة Apple ستة مليارات دولار في المبيعات الفصلية.

وانخفض مؤشر شركات التكنولوجيا الأوروبي واحدا بالمئة، في حين نزل مؤشر شركات التعدين 0.9 بالمئة بعد إعلان جلينكور المدرجة في بريطانيا بيانات الإنتاج.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة في ظل قلق عالمي زاد بسبب بيانات أرباح مخيبة للتوقعات من كبرى شركات التكنولوجيا في وول ستريت واستمرار مخاوف التضخم.

وكان سهم دايملر الألمانية المصنعة للسيارات ضمن الأسهم الرابحة وزاد 1.4 بالمئة بعد تحقيق أرباح فصلية أعلى برغم انخفاض مبيعات مرسيدس بنز 30 بالمئة بسبب أزمة الرقائق.

وارتفع سهم سافران الفرنسية لصناعة محركات الطائرات 2.7 بالمئة بعدما رفعت هدفها لتدفقات السيولة السنوية.