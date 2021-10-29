وزارة تحترم حقوق الإنسان.. الداخلية أنجزت مركز الإصلاح في 10 أشهر لغلق 12 سجنا

أخبار مصر
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بذلت وزارة الداخلية، جهودا كبيرة في إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، وتم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر، ويعد إنجازا كبيرا يضاف إلى سلسلة نجاحات وزارة الداخلية.

وعقب التشغيل الفعلي للمركز، سيتم إغلاق 12 سجنا في مختلف المحافظات يمثلون 25% من السجون العمومية في مصر، وتم تصميمه بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل  بأحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب فترة العقوبة.

ويؤكد مركز الإصلاح والتأهيل من جديد على احترام وتقدير وزارة الداخلية لملف حقوق الإنسان واهتمامها المستمر بتطوير أماكن الاحتجاز وسعيها الدائم في تمكين المحتجزين بالاندماج الإيجابي في المجتمع بعد إنهاء فترة العقوبة.

من داخل مركز التأهيل -والإصلاح
من داخل مركز التأهيل -والإصلاح
جانب من ورشة العمل داخل مركز الإصلاح والتأهيل
جانب من ورشة العمل داخل مركز الإصلاح والتأهيل
تدريبات داخل مركز الإصلاح والتاهيل
تدريبات داخل مركز الإصلاح والتاهيل
داخل مركز الاصلاح والتاهيل
داخل مركز الاصلاح والتاهيل
مسجد داخل مركز الاصلاح والتاهيل
مسجد داخل مركز الاصلاح والتاهيل
جانب من ورشة العمل داخل مركز الاصلاح والتاهيل
جانب من ورشة العمل داخل مركز الاصلاح والتاهيل
خدمات طيبية لسجناء
خدمات طيبية لسجناء
وداي نطرون سجناء داخلية وزارة الداخلية اصلاح وتأهيل

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