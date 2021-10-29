وزيرة التضامن توقع بروتوكول تعاون لتنفيذ المرحلة السادسة لمشروع سُترة

أخبار مصر
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة الوليد للإنسانية لتنفيذ المرحلة السادسة من مشروع سترة والذي يشمل إعادة ترميم وتسقيف عدد 1000 منزل للأسر الأولي بالرعاية بالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والتنمية المحلية وبتمويل من مؤسسة الوليد للإنسانية، وذلك بحضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير والأميرة لمياء بنت ماجد أل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي التعمير ممثلا عن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

 

ويهدف البروتوكول إلى توفير ما يقرب من 220 ألف فرصة عمل سنويا مما يساعد على انخفاض نسبة البطالة بالمحافظة ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركاء نجاح المشروع مع الوزارات الشريكة، ويقوم كل شريك في المشروع بتنفيذ مجموعة من المهام لإنجاز هذا المشروع الضخم الذي يوفر بيئة سكنية متميزة.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مؤسسة مصر الخير‎ مؤسسة الوليد للإنسانية

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