أول إجراء من محافظ الغربية على نفوق المواشى وإلقائها بالترع بالسنطة (فيديو وصور)

وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لجنة من مركز ومدينة السنطة، والطب البيطري وهيئة الصرف الصحي، لتطهير مصرف السنطة البلد بالكامل من الحيوانات النافقة، وذلك بناء على الشكوى الواردة من الأهالي.

وعلى الفور، توجهت اللجنة بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد، والعميد أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، والدكتور حاتم كمال مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس ناجح عوض من هندسة صرف الغربية.

حيث قامت معدات الصرف الصحي بانتشال الحيوانات من خلال الحفارات واللوادر، كما قامت مديرية الطب البيطري بدفنها باستخدام الجير الحي في المنطقة المخصصة لها.

وكلف محافظ الغربية مدير مديرية الطب البيطري بفحص كافة الحيوانات الموجودة في المزارع الموجودة في منطقه المصرف للتأكد من خلوها من أي أمراض.

يذكر أن عدسة "الفجر" رصدت ظهور العديد من العجول النافقة وملفاة بالترع بإحدى قرى مركز السنطة التابعة لمحافظة الغربية، وذلك إثر إصابتها بمرض الحمى القلاعية.

وقال محمود يوسف عامل ومن أهالي المنطقة إن أهالي "القرية" بمركز ومدينة السنطة يعانون أشد المعاناة جراء قيام مربين الماشين بالتخلص من الحيوانات النافقة بالقرب من القرية ما نجم عنه انتشار كبير للذباب والبعوض الناقل للمرض وانبعاث الروائح الكريهة.

وأضاف محمد السيوفى أحد الأهالي أيضا أن المناطق التي يتم التخلص فيها من الحيوانات النافقة تعد من المناطق المعمورة بالسكان والتي يستخدم البعض منها في الدخول والخروج من القرية.

من جانبه، أكد مصدر داخل الطب البيطرى بالغربية، أنه جارٍ دراسة الأمر وحصر الحيوانات النافقة للوصول إلى الحل الأمثل.