بعد إعلانها وفاة مرتضى منصور.. وزير الإعلام السابق يعلق على أخبار صفحته بفيسبوك

أعلن أسامة هيكل وزير الإعلام السابق، أن الأخبار المتداولة حاليا بأن حسابه على فيسبوك تم استعادته والقبض على الهاكر كاذبة.

وأكد وزير الإعلام السابق، أنه لا يزال الحساب مخترقًا، والمنشور يعني أن الهاكر يجهز لأخبار قادمة كاذبة.

اختراق صفحة أسامة هيكل

وكان تم اختراق صفحة وزير الإعلام السابق على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ونشرت شائعة وفاة المستشار مرتضى منصور.

شائعة وفاة مرتضى منصور

وقالت صفحة وزير الإعلام الأسبق المخترقة في منشور: " تعرض المستشار مرتضى منصور لأزمة قلبية أدت إلى وفاته".

وتصدر مرتضى منصور اليوم الجمعة ترند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تداول أنباء حول وفاته.