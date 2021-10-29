حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 30-10-2021 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان منذ قليل، توقعات حالة الطقس وسقوط الأمطار غدا السبت، إذ يتوقع خبراء الهيئة أن يكون الطقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

كما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بينما يكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا السبت



وأوضحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال ووسط الدلتا «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ»، على فترات متقطعة بنسبة 50 إلى 60% تقريبا، كما يكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر



بالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.5 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون خفيف إلى معتدل، ويصل ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

الحرارة المتوقعة غدا في مصر



القاهرة 28 20

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 28 19

طنطا 28 20

شبين الكوم 28 20

دمنهور 27 20

بلطيم 27 20

مطروح 24 18

السلوم 25 14

سيوة 28 14

بورسعيد 26 23

دمياط 26 22

الزقازيق 28 20

المنصورة 27 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 29 21

العريش 27 19

رفح 27 20

رأس سدر 27 22

نخل 29 15

نويبع 29 23

طابا 28 20

كاترين 26 13

الطور 32 18

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 33 22

مرسى علم 32 20

الفيوم 30 16

بني سويف 30 16

المنيا 32 16

أسيوط 34 17

سوهاج 34 17

قنا 35 17

الأقصر 35 18

أسوان 37 21

إدفو 37 20

أبو سمبل 36 24

الوادي الجديد 36 17

شلاتين 32 20

أبو رماد 31 20

حلايب 31 21

رأس حدربة 30 20