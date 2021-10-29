المصرية لتجارة الجملة: السلع التموينية متوفرة على مستوى 1500 منفذ (فيديو)

عرضت فضائية "TeN"، مساء الجمعة، تقريرا يرصد تفاصيل تسليم المقررات التموينية لشهر نوفمبر في المنافذ التجارية.

وقال حسن أحمد، مدير السلع الاستراتيجية بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إن السلع التموينية متوفرة في 1500 فرع تابع لوزارة التموين وشركات الجملة، مؤكدا أن هناك أرصدة متوفرة من السلع تكفي لشهور قادمة، ويحصل كل بقال تمويني على ما يريده من سلع.

ومن ناحيته، قال علاء فتحي سالم، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة، إنه سيبدأ صرف الزيت التمويني خلال شهر نوفمبر بسعر اللتر 25 جنيها، لافتا إلى أن هذا السعر مناسب جدا، وما يعادله في القطاع الخاص سيتعدى الـ 30 جنيه.

بينما قال هاني فكري، مدير أحد فروع جمعيتي، إنهم يقومون بصرف المقررات التموينية للمواطن، وتم توفير كل مقررات شهر نوفمبر.