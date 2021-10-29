بعد تداول فيديو الأعمال المنافية.. التعليم تستبعد طلاب مدرسة بالمنوفية

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باستبعاد الطلاب المشاركين في فيديو متداول، من المدرسة لحين انتهاء الشئون القانونية بالوزارة من أعمالها في هذا الشأن.

جاء ذلك بشأن الفيديو المتداول لعدد من طلاب إحدى مدارس محافظة المنوفية، والذي يظهر مجموعة من الطلاب يقومون ببعض الأفعال المنافية لتقاليد وأعراف المجتمع في أحد المنازل.

والطلاب هم: "م.ف.س" بالصف الأول الإعدادي، والطالب "ه.ع.خ" بالصف الثاني الإعدادي، والطالب "م.أ.ع" بالصف السادس الابتدائي، والطالب "م.أ.م" بالصف الثاني الإعدادي.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي: وحرص الوزير على التواصل مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، لمتابعة الموقف والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص هذا الشأن، والتي من بينها تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر وإجراء حملة توعية بين الطلاب.