محمود الضبع: إلغاء قانون الطوارئ يجذب الاستثمارات الأجنبية.. ويرفع ثقة المستثمرين (فيديو)

توك شو
أشاد الكاتب الصحفي
أشاد الكاتب الصحفي محمود الضبع
Advertisements

أشاد الكاتب الصحفي محمود الضبع، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء قانون الطوارئ، واصفا إياه بالتاريخي، موضحًا أنه خلال السنوات الماضية الدولة المصرية أخذت على عاتقها  محاربة الإرهاب والقضاء عليه بعد الظروف التي مرت بها مصر  إبان  2011 حتى عام 2013 والتي جعلت الدولة تطبق القانون، وأي دولة تطبق هذا القانون عندما تتعرض للإرهاب أو تهديدات داخلية أو خارجية، أو وباء صحي على أرواح المواطنين، وبالتالي يكون تطبيق القانون أمر واجب لاستعادة الأمور إلى طبيعتها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب اللاوندي، ببرنامج ملفات المذاع على قناة أخبار مصر: "صناديق الاستثمار دائما تنظر إلى الجوانب الأمنية في الدول التي تدع بها أموالها، وعندما تعلم أن الدولة تستخدم قانون الطوارئ يوحى للمستثمر أن هناك قلق بالدولة أمني ولا يوجد أمان بنسبة 100%، ولا يوجد استقرار بشكل كامل وشامل، ولكن قرار الرئيس السيسي سيغير النظرة لهذا الامر، وسيصب في صالح الاستثمار بشكل كبير".

وتابع الضبع: "عدم شعور المواطن بقانون الطوارئ نابع من أننا كنا على درجة وعي كبيرة جدا بما تقوم به الدولة، وفي الجانب الآخر كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبع مع المصريين المكاشفة في كل الأمور ولا توجد حاجة مخفية عن المواطنين، والدولة تتحدث بشكل صريح، والرئيس يخاطب الناس بشكل واضح ولا يوجد إخفاء لأي أمر، وإلغاء القانون سيضيف قيمة كبير وينعكس على عملية جذب المستثمرين لمصر".

وأوضح: "إلغاء القانون سيجعل هناك ثقة من المستثمرين الأجانب وبيوت الأعمال والمال بدول الخارج ورئيس الوزراء في فرنسا يتحدث مع بيوت الأموال والاستثمار عن الاستثمار في الطاقة الشمسية بالدولة والتي قطعنا بها شوطا كبيرا ومتقدمين بها إفريقيا وإقليميًا وعربيًا وكذلك التكنولوجيا والاتصالات بدأت الدولة تعمل بها بشكل مكثف ومجهود عال في المناطق الصناعية، وبدأت الدولة تستخدم التكنولوجيا في كل شيء والدول كلها تهتم بها، وإلغاء القرار في المستقبل سيحفز عملية الاستثمار وخاصة في سيناء، ونعلم الموارد كبيرة جدا محجريا وزراعيا وصناعيا وسياحيًا وهذا ينعكس بالإيجاب في الفترة المقبلة ونتائجها ستظهر فيما بعد".

محمود الضبع السيسي إلغاء قانون الطوارئ الفجر الاستثمار

مواد متعلقة

رئيس الجامعة البحرية الدولية: تاريخ مصر يدعو للفخر

بهاء أبو شقة: قرار السيسي بإلغاء حالة الطوارئ "رسالة للخارج"

نائب بالشيوخ: إلغاء الطورائ نتاج لجهود الدولة في تحقيق الاستقرار السنوات الماضية

برلمانية: إلغاء حالة الطوارئ يؤكد نجاح الدولة في القضاء علي الإرهاب

برلمانية: إلغاء مد حالة الطوارئ مردوده كبير على حرية التعبير

سعر الدرهم الاماراتى اليوم الثلاثاء 26-10-2021 مقابل الجنيه

عادل حمودة عن إلغاء حالة الطوارئ: يؤثر على مستوى معيشة الفرد

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل زيارة مصطفى مدبولي إلى باريس

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تناول نجم البنك الأهلي للمنشطات

عاجل.. السعودية تطالب سفير لبنان بالمغادرة خلال 48 ساعة.. وتستدعي سفيرها من بيروت

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي لضم هداف الزمالك ونجم منتخب مصر

عاجل - موسيماني يُرحب برحيل نجم الأهلي

تعرف على موعد حفل جائزة الكرة الذهبية والمرشح الأبرز للتتويج

تعرف على موعد عودة نجم الزمالك من الإصابة.. طالع التفاصيل

الصحف الإنجليزية توجه رسالة مثيرة إلى ليفربول بسبب محمد صلاح

وسط مفاجأة كبرى.. أنشيلوتي يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إلتشي