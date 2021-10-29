محمود الضبع: إلغاء قانون الطوارئ يجذب الاستثمارات الأجنبية.. ويرفع ثقة المستثمرين (فيديو)

أشاد الكاتب الصحفي محمود الضبع، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء قانون الطوارئ، واصفا إياه بالتاريخي، موضحًا أنه خلال السنوات الماضية الدولة المصرية أخذت على عاتقها محاربة الإرهاب والقضاء عليه بعد الظروف التي مرت بها مصر إبان 2011 حتى عام 2013 والتي جعلت الدولة تطبق القانون، وأي دولة تطبق هذا القانون عندما تتعرض للإرهاب أو تهديدات داخلية أو خارجية، أو وباء صحي على أرواح المواطنين، وبالتالي يكون تطبيق القانون أمر واجب لاستعادة الأمور إلى طبيعتها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب اللاوندي، ببرنامج ملفات المذاع على قناة أخبار مصر: "صناديق الاستثمار دائما تنظر إلى الجوانب الأمنية في الدول التي تدع بها أموالها، وعندما تعلم أن الدولة تستخدم قانون الطوارئ يوحى للمستثمر أن هناك قلق بالدولة أمني ولا يوجد أمان بنسبة 100%، ولا يوجد استقرار بشكل كامل وشامل، ولكن قرار الرئيس السيسي سيغير النظرة لهذا الامر، وسيصب في صالح الاستثمار بشكل كبير".

وتابع الضبع: "عدم شعور المواطن بقانون الطوارئ نابع من أننا كنا على درجة وعي كبيرة جدا بما تقوم به الدولة، وفي الجانب الآخر كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبع مع المصريين المكاشفة في كل الأمور ولا توجد حاجة مخفية عن المواطنين، والدولة تتحدث بشكل صريح، والرئيس يخاطب الناس بشكل واضح ولا يوجد إخفاء لأي أمر، وإلغاء القانون سيضيف قيمة كبير وينعكس على عملية جذب المستثمرين لمصر".

وأوضح: "إلغاء القانون سيجعل هناك ثقة من المستثمرين الأجانب وبيوت الأعمال والمال بدول الخارج ورئيس الوزراء في فرنسا يتحدث مع بيوت الأموال والاستثمار عن الاستثمار في الطاقة الشمسية بالدولة والتي قطعنا بها شوطا كبيرا ومتقدمين بها إفريقيا وإقليميًا وعربيًا وكذلك التكنولوجيا والاتصالات بدأت الدولة تعمل بها بشكل مكثف ومجهود عال في المناطق الصناعية، وبدأت الدولة تستخدم التكنولوجيا في كل شيء والدول كلها تهتم بها، وإلغاء القرار في المستقبل سيحفز عملية الاستثمار وخاصة في سيناء، ونعلم الموارد كبيرة جدا محجريا وزراعيا وصناعيا وسياحيًا وهذا ينعكس بالإيجاب في الفترة المقبلة ونتائجها ستظهر فيما بعد".