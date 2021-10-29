محافظ بنى سويف يكلف بإعادة سيدة مسنة و3 أطفال وتوفير مأوى كريم لهم

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د.محمد هاني غنيم،
د.محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف
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كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وكيلة وزارة التضامن بالمحافظة، بسرعة التواصل مع مديرية التضامن بمحافظة الجيزة للتأكد والتعرف على مكان سيدة مسنة معها ٣ أطفال، وم تداول  فيديو عنها بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهر أنها عند كوبري العجوزة أمام أحد المطاعم، والتي  قالت فيه أيضا أنها من قرية أطواب مركز الواسطى.

 

 كما وجه المحافظ بسرعة إعادة هذه السيدة والثلاثة أطفال، وتوفير مأوى كريم لهم بمحافظة بني سويف، وبحث حالة السيدة الصحية والاجتماعية، وتوفير أوجه الرعاية لها لحين معرفة كل التفاصيل عنها، واتخاذ اللازم حيالها.

 

 كما شدد المحافظ على وكيلة الوزارة بمتابعة السيدة المُسنة بشكل مباشر وشخصي حتى عودتها للمحافظة وكافة التفاصيل التي سيتم التأكد منها عن الحالة من خلال المختصين.

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