نطلاق فعاليات ko للهواة و ko pro المؤهلة لمستر أولمبيا

الفجر الرياضي
رياضة ko
رياضة ko
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انطلق اليوم الجمعة مهرجاني KO   للهواة وKO PRO لكمال الاجسام للمحترفين، اللذين تستضيفهما مصر وينظمهما كوسكواد، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، على مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 29 إلى 31 اكتوبر.

 وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقام فيها مهرجان KO للهواة، بعدما تم تنظيمه في منتصف مارس العام الماضي، بينما ينظم مهرجان KO PRO للمحترفين للمرة الأولى، وهو ما يعد حدثًا استثنائيًا لأنه يقام لأول مرة في المنطقة العربية وقارة إفريقيا، حيث تقام مهرجانات المحترفين في 7 دول فقط.

وتتمثل أهمية هذا المهرجان في ان الفائزين بالمراكز الأولى في فئات:  البودي بيلدينج الوزن المفتوح ووزن 212،  والفيزيك والكلاسيك فيزيك يتأهلون مباشرة للمشاركة في مستر أولمبيا 2022 بالولايات المتحدة الأمريكية، كما يصل اجمالي الجوائز المالية للفائزين في مهرجان KO PRO، إلى 60 ألف دولار ما يوازي مليون و30 ألف جنيه.

على الجانب الاخر يمنح مهرجان KO للهواة 9بطاقات احتراف للاعبين المشاركين في المنافسات بخلاف الحصول على عقود رعاية    للفائزين في الـ (over all winners).

وبدأت اليوم منافسات الفيزيك في 8 أطوال بمشاركة 284 لاعبا، بينما تنطلق غدا السبت منافسات الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينج بمشاركة اكثر من 250. لاعبا.

 

ونجح إسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد في الحصول على حقوق استضافة مصر للمنافسات  المحترفين لتقام في البلاد للمرة الأولى في تاريخ هذه المهرجانات بعد التنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة الجهات المختصة.

من جانبه اكد اسلام قرطام على ان تنظيم مثل هذه المهرحانات وفر الكثير من المشقة والصعاب على اللاعبين المصريين الذين كانوا يضطرون للسفر إلى الخارج للحصول على بطاقات الإحتراف كخطوة أولى بالنسبة للهواة، ثم المشاركة في بطولات المحترفين املا في الفوز بها والتأهل للمشاركة في مستر أولمبيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح مؤسس فريق كوسكواد أن الفعاليتين ستساهم في زيادة عدد اللاعبين المصريين المتأهلين لمستر أولمبيا في السنوات القادمة بعدما نجح فريق كوسكواد في رفع عدد الأبطال المتأهلين لأربعة أبطال في النسخة الأخيرة، بعدما شارك بيج رامي ومحمد شعبان وحسن مصطفى وأحمد الورداني.

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