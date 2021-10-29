اقتصاد إيطاليا يحقق نموا يتجاوز التوقعات في الربع الثالث

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الإيطالي (ايستات)، اليوم الجمعة، تباطؤ نمو الاقتصاد الإيطالي بشكل طفيف في الربع الثالث ولكن وتيرة النمو تخطت التوقعات.

نما إجمالي الناتج المحلي بواقع 2.6% مقابل 2.7% في الربع الثاني. وكان من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 2 %.

وعلى أساس سنوي، تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3.8% من 17 % في الربع الثاني. ومما لا شك فيه، كان هذا أسرع من ما توقعه خبراء الاقتصاد بزيادة 3 %.

وقال مكتب الإحصاء إن النمو كان مدفوعا بالتغييرات الكبيرة في المخزون والصادرات. ومن المقرر إصدار بيانات الربع الثالث بعد مراجعتها في 30 نوفمبر.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي السنوي المرحل لعام 2021، ما نسبته 6.1%.

وقفز التضخم في منطقة اليورو متجاوزا التوقعات في أكتوبر ليصل إلى أعلى مستوياته في 13 عاما، وهو ما يفاقم أزمة البنك المركزي الأوروبي الذي ظل يقلل من تقدير نمو أسعار المستهلكين خلال العام المنصرم.

وارتفع معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو إلى 4.1 % في أكتوبر ، ارتفاعا من 3.4 % في الشهر السابق ومتجاوزا توقعات عند 3.7 %.

وارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنسبة 23 بالمئة مقارنة بعام‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬مضى، وهو ما يجعلها المساهم الأكبر في التضخم. وشهدت الخدمات تضخما بنسبة 2.1 %، بعدما ظل نمو الأسعار فيها محدودا للغاية لسنوات.



وزيادة أسعار المستهلكين بمعدل 4.1 بالمئة تمثل أكثر من مثلي المعدل المستهدف لدى البنك المركزي الأوروبي.



وزاد كل من التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود، ومؤشر أضيق نطاقا يستبعد منتجات الكحول والتبغ إلى 2.1 % من 1.9 %.