أمريكا تفرض عقوبات على البرنامج الإيراني للطائرات المسيرة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات على البرنامج الإيراني للطائرات المسيرة، وذلك قبيل إطلاق المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي.



وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، أن إيران زودت حزب الله في لبنان وحركة حماس وإثيوبيا والحوثيين باليمن بطائرات مسيرة استخدمت لمهاجمة الملاحة الدولية والقوات الأمريكية بمنطقة الخليج.

ايران وتخصيب اليورانيوم

ويوم الاثنين الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران بدأت توسع تخصيبها لليورانيوم لدرجة نقاء تتجاوز 20 بالمئة في محطة نطنز، حيث تقوم بالفعل بتخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة، ولكن النشاط الجديد لا يتضمن الاحتفاظ بهذا المنتج.

ومن المرجح أن تساعد هذه الخطوة إيران على تعزيز معرفتها بعملية التخصيب، وهو أمر تدينه القوى الغربية بشكل عام، لأنه لا رجوع فيه.

ولم تعلن إيران بعد عن موعد لاستئناف المحادثات في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، الذي حدت بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

