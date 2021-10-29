حقيقة غياب نجم الفراعنة عن مواجهتي أنجولا والجابون في تصفيات كاس العالم



أصبح موقف عمر مرموش في صفوف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، غامضًا من اللحاق بمنتخب الفراعنة في المعسكر المقبل وخوض مباراتي أنجولا والجابون.

وتقام مباراتي أنجولا والجابون، في الجولتين الآخيرتين من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، يومي 11 و15 نوفمبر المقبل.

وتعرض عمر مرموش للإصابة مؤخرًا خلال مباريات الدوري الألماني، حيث غاب اللاعب عن مباراة فريقه شتوتجارت أمام يونين برلين في الدوري الألماني والتي أقيمت يوم الأحد الماضي.

حيث كشف مصدر مطلع داخل جهاز المنتخب الوطني، أن هناك متابعة مستمرة مع مسؤولي شتوتجارت لحالة عمر مرموش وتم طلب التقارير الطبية الخاصة بحالة اللاعب من أجل الوقوف على حالته بشكل كامل وحسم مصيره من المعسكر المقبل.

ويعاني عمر مرموش من إصابة في الكاحل ويتم علاجها حاليًا ولكن لم يتم حسم أمره بشكل نهائي حتى الآن مع منتخب مصر خلال المعسكر المقبل.