حقيقة غياب نجم الفراعنة عن مواجهتي أنجولا والجابون في تصفيات كاس العالم

الفجر الرياضي
منتخب مصر
منتخب مصر
Advertisements


أصبح موقف عمر مرموش في صفوف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، غامضًا من اللحاق بمنتخب الفراعنة في المعسكر المقبل وخوض مباراتي أنجولا والجابون.

وتقام مباراتي أنجولا والجابون، في الجولتين الآخيرتين من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، يومي 11 و15 نوفمبر المقبل.

وتعرض عمر مرموش للإصابة مؤخرًا خلال مباريات الدوري الألماني، حيث غاب اللاعب عن مباراة فريقه شتوتجارت أمام يونين برلين في الدوري الألماني والتي أقيمت يوم الأحد الماضي.

حيث كشف مصدر مطلع داخل جهاز المنتخب الوطني، أن هناك متابعة مستمرة مع مسؤولي شتوتجارت لحالة عمر مرموش وتم طلب التقارير الطبية الخاصة بحالة اللاعب من أجل الوقوف على حالته بشكل كامل وحسم مصيره من المعسكر المقبل.

ويعاني عمر مرموش من إصابة في الكاحل ويتم علاجها حاليًا ولكن لم يتم حسم أمره بشكل نهائي حتى الآن مع منتخب مصر خلال المعسكر المقبل.

المنتخب الوطنى الدوري الالماني تصفيات كاس العالم كأس العالم منتخب مصر شتوتجارت كأس العالم 2022 منتخب الفراعنة عمر مرموش
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. وليد عرفات رئيسا لنادي سموحة

عاجل.. فرمان ناري من الأهلي بشأن نجم الفريق الأول

5 أسباب وراء استبعاد الدرندلي من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

عضو مجلس إدارة الزمالك يفتح النار على مرتضى منصور

"لم أقتنع بهما".. كيروش يوجه ضربة قاضية إلى ثنائي الأهلي

طلب مفاجئ من نجم الأهلي قبل مواجهة البنك الأهلي

عاجل.. السد القطري يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة بشأن تشافي

من هو وليد عرفات رئيس نادي سموحة الجديد ؟