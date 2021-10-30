"تعليم الهرم" تكشف أسماء الطلاب الحاصلين على مراكز في مسابقات الجمهورية (صور)

كرم ناصر شعبان، مدير عام الإدارة التعليمية بالهرم، بتكريم الطلاب المتفوقين الحاصلين على مركز جمهوري من قبل مدير عام الإدارة في عدد من المسابقات.

وأعلنت إدارة الهرم التعليمية عن الأسماء وهي:



- الطالبة منة الله علاء مركز أول جمهورى فى مسابقة الاعلامى الصغير مدرسة منشأة البكارى ث بنات.

- الطالب سيف وائل عبد الحميد مركز ثانى جمهورى فى مسابقة أصنع كتابك الالكترونى مدرسة المعرفة الرسمية لغات.



- الطالب نور الدين محمد احمد مركز ثانى جمهورى فى مسابقة أجمل ما قرأت والإعلامى الصغير مدرسة المعرفة الرسمية لغات.



- الطالبة ندى صموئيل فكرى مركز ثانى جمهورى فى مسابقة الاعلامى الصغير وسفير لبلدى.



-الطالبة اسماء هشام سليمان فوزها فى مسابقة أصنع كتابك الإلكتروني مدرسة هضبة الاهرام الرسمية لغات.



-الطالب عبد الله عبد الرحمن طارق 8 ميداليات ذهب فى كأس مصر للجمباز الطالبة تالين معتز مصطفى الفيومى مركز خامس جمهورى فى مسابقة يوسى ماث الدولية مدرسة الأهرام مودرن.

-الطالبة شروق محمد الفوز في مسابقة Edugat Talent وحصولها على درع وشهادة تقدير.



- الطالبة دينا شريف العزف على البيانو مدرسة كابيتال.



-الطالبة مريم محمد عابدين المركز الثالث جمهوري في مسابقة الطفل المبدع.



- الطالبة جودي محمد عبد التواب شهادة تقدير أعلى نسبة مشاهدات في قناة موهوبى الجيزة وفوزها في مسابقة أنا مصري وسفير لبلدي.