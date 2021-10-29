بكلمات قوية.. نيمار يعلق على فوز باريس المثير أمام ليل

قال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، إن فريقه حقق انتصارًا هامًا وصعبًا في مباراة اليوم على حساب ضيفه ليل.

تصريحات نيمار بعد مباراة باريس وليل

وفاز باريس سان جيرمان ٢-١ على ضيفه ليل في الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الفرنسي.

وقال نيمار بعد المباراة:"نعم مباراة صعبة اليوم، واجهنا خصمًا صعبًا للغاية، شاهدنا مجريات مباراة عانينا فيها من الصعوبات خاصة الشوط الأول ولكننا تمكنا من الانتصار".

وأضاف:"أهنئ زملائي اللاعبين في الفريق على الفوز في مباراة اليوم وحصد النقاط الثلاث".

وعن الانتقادات قال:"بالنسبة لي شيء عادي هذا مايحسن من مستوى اللاعب، أنا اتقبلها، الأهم هو أن نقدم العطاء المطلوب داخل الملعب وأن أساعد زملائي اللاعبين والفريق".