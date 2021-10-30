تركي آل الشيخ ينشر مقطعا للأوركسترا المصرية بموسم الرياض (فيديو)

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية مقطعا للأوركسترا المصرية في موسم الرياض.

وعلق المستشار على المقطع قائلًا :" الأوركسترا المصرية في ‫موسم الرياض‬".

وعزفت الأوركسترا أغنية "حاجة غريبة" للعندليت الراحل عبد الحليم حافظ والنجمة الراحلة شادية.

وكان المستشار تركي آل الشيخ،حذر في وقت سابق، من أي تجاوزات خلال "موسم الرياض"، مشيرا إلى وجود كاميرات وعمليات رصد دقيقة لأي انتهاك.

كما كشف آل الشيخ، في تدوينات صوتية على "تويتر" أن حجم الأنفاق لموسم الرياض هذا العام بلغ 3 مليارات ريال، فيما وصلت العائدات حتى اللحظة وبعد 10 أيام إلى 550 مليون ريال، مؤكداً وجود الكثير من المفاجآت القادمة، مثل مشاركة مغني هندي شهير .