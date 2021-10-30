وليد عرفات يحسم انتخابات سموحة ويزيح فرج عامر

انتخابات سموحة، تفاجأ جمهور الكرة المصرية والشارع الإسكندراني بالتحديد بنتيجة انتخابات سموحة، التي جرت مساء أمس الجمعة الموافق 29 أكتوبر 2021، والتي تنافس فيها وليد عرفات والمهندس فرج عامر.

انتخابات سموحة

وجرت انتخابات سموحة رغم قرار تأجيل الانتخابات لحين الفصل في خطأ الإجراءات وموقف المستبعدين بناء على حكم قضائي من لجنة التسوية والتحكيم الرياضي.

وقف انتخابات سموحة

وقررت لجنة التسوية والتحكيم الرياضي وقف انتخابات سموحة وإلغاء قرار مجلس الإدارة بالدعوة للجمعية العمومية حتى الفصل في الموضوع، والنظر في استبعاد فرج عامر، المرشح لمنصب رئاسة النادي، وإدراج اسم منافسه محمد السيد مجاهد، المرشح على نفس المقعد، وسعيد فرج، على منصب النائب.

قائمة المرشحين في انتخابات سموحة

وقبلت المحكمة أوراق المرشح "مجاهد" وإدراجه في قائمة انتخابات سموحة على منصب رئيس مجلس إدارة النادي عن الدورة الانتخابية 2021-2025، والتي عقدت أمس الجمعة.

نتائج انتخابات سموحة

وأسفرت نتائج انتخابات سموحة عن فوز المرشح وليد عرفات على مقعد الرئاسة على حساب المهندس محمد فرج عامر، بينما فاز عمر الغنيمي على مقعد نائب الرئيس.

فوز وليد عرفات في انتخابات سموحة

وتصدرت انتخابات سموحة تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب الإعلان عن فوز وليد عرفات برئاسة مجلس إدارة النادي، على حساب المهندس فرج عامر الرئيس السابق.