وداعا للأخطاء.. تطبيق إلكتروني جديد لقراءة العداد الكهربائي (تفاصيل)

مع دخول مصر بشكل موسع عصر الرقمنة التي تعتبر الدقة إحدى سماتها الأساسية، لتصل إلى قراءة العداد الكهربائي إلكترونيا، مما يعد تطورا نوعيا كبيرا إضافة إلى ميزة هذا التطبيق في التخلص من أخطاء الماضي التي كانت تحدث عند قراءة عداد الكهرباء مما يتسبب في زيادة الفاتورة بشكل كبير عن سعرها الحقيقي.

ونستعرض أهم المعلومات عن تطبيق القارئ الضوئي الذي تستخدمه شركات توزيع الكهرباء لمتابعة استهلاكات المواطنين الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع، لا يسمح بإحداث أى نوع من أنواع التلاعب بهذه العدادات، لأنه يربط شركة التوزيع مطلعة أولا بأول بكل بيانات العداد منذ تركيبه ويتم تحديثها أول كل شهر إلكترونيا، وفيما يلى كل ما يريد القارئ معرفته عن تطبيق القارئ الضوئي الذى يكشف كافة بيانات مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع:

1- يستطيع تطبيق القارئ الضوئي الذى يستخدمه كشاف شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، تسجيل بيانات مختلف أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

2- يعتمد القارئ الضوئي على الإنترنت فى إرسال البيانات لشركات توزيع الكهرباء بواسطة كشاف شعاع من خلال جهاز صغير يوضع بالعداد ينقل كافة البيانات على أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بشركات توزيع الكهرباء.

3- يهدف هذا التطبيق إلى نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.

4- يصعب التلاعب فى تطبيق القارئ الضوئي لأنه يسجل البيانات وفقا لوقت وتاريخ وضع الجهاز بالعداد مسبوق الدفع.

5- تستعين شركات توزيع الكهرباء بالقارئ الضوئي لتحرير محاضر ضد سارقى التيار الكهربائي وتطبيق الغرامات القانونية.

6- بدأت شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء استخدام تطبيق القارئ الضوئي لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعداد مسبق الدفع منذ ما يقرب من عام.