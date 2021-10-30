"يا أنا يا أنتم".. محمد موسى يواصل هجومه على مؤدي المهرجانات

شن الإعلامي محمد موسى، هجوما حادا على مؤدي المهرجانات، متوعدهم بمواصلة حملة ضدهم للارتقاء بالذوق العام والقضاء على الإسفاف للمحافظة على الأجيال الحالية والقادمة، قائلا: " أنا وراكم وراكم... ويا أنا يا أنتم".

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "الأستاذ كزبرة ولا بقدونس دا.. عامل فيديو وماشي فيه ورا واحدة بنت وعمال يعاكس ويبص عليها... وطبعا بيعاكس كأنه بيعاكس حقيقي.. وكل دا ليه عشان يستخف بعقول متابعية.. عشان يجيب لايكات وعشان يزود الفلورز عنده، فا يقدم محتوي هابط وهو بيعاكس بنت بمنتهى الخروج عن اللياقة".

ونشر الإعلامي محمد موسى، فيديو يظهر فيه مؤدي المهرجانات كزبرة وهو يقف أمام محل وفي يده مطواة بإيده ويستعرض بعض الحركات، قائلا: عامل فيه شبيح يعني.. وقال يعني بيطلب من صاحب المحل أم علي وبيقولو بمنتهي البلطجة هتجيب أم علي ولا اخليك أبو علي.... حاجه في منتهي الإسفاف.